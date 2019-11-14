جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من غزة

وطن: قال جيش الاحتلال ، مساء الخميس إنه اعترض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته "رصدت إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو الهدف".

وسبق إعلان جيش الاحتلال دوي صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة شرقي القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عن دخول تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية عقب العدوان الذي استشهد خلاله 34 شهيدًا وأصيب أكثر من 100 مواطن في قطاع غزة.