الاحتلال يجدد الإداري للنائب الاسير عزام سلهب للمرة الثانية

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال في "عوفر" الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق النائب السابق في التشريعي المنحل الأسير عزام نعمان عبد الرحمن سلهب (63 عاماً) من مدينة الخليل لمدة 4 شهور أخرى .

واوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال اقتحمت في 25/7/2019 منزل الاسير" سلهب" في حي الحاووز الأول وسط مدينة الخليل وقامت بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وقامت بإعادة اعتقاله ونقلته إلى سجن "عوفر"، ومددت اعتقاله مرتين بحجة استكمال التحقيق معه، ومن ثم حولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور وقبل أن تنتهي بأيام جددت له لمرة ثانية .

وأشار إلى أن "سلهب" هو أسير محرر اعتقل 6 مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 8 سنوات كان أخرها لمدة عام وذلك بعد تحويل ملفه من الاعتقال الإداري إلى قضية، وأفرج عنه أواخر عام 2017، وأعيد اعتقاله في يوليو الماضي .