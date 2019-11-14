اطلاق حفل مشروع "الدفيئات الزراعية" المقاومة للرياح والثلوج

نابلس- وطن: تحت رعاية وزير الزراعة رياض عطاري، ومحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، نظم صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية حفل اطلاق مشروع الدفيئات الزراعية المقاومة للرياح والثلوج بمشاركة الدكتور ناصر الجاغوب رئيس الصندوق، وعنان الأتيرة نائب محافظ محافظة نابلس، واللواء يونس العاص محافظ طوباس، ومنجد أبو جيش ممثلا عن الإغاثة الزراعية، وم.صلاح البابا مدير عام الإرشاد الزراعي ممثلاً عن الوزير العطاري، ود.هبة الفارس ممثلاً عن رئيس جامعة النجاح الوطنية، ود.ماهر الخماش عميد كلية هشام حجاوي، وم.يوسف أبو أسعد مدير عام الأرصاد الجوية، وخالد حمدان رئيس مجلس الخدمات المشترك في النصارية، والعديد من الفعاليات الرسمية والمؤسسات ذات الشأن.

وأكد المجتمعون خلال حفل الإطلاق الذي نُظم اليوم الخميس في مركز الخدمات المشترك في النصارية، على أهمية الدفيئات الزراعية في تحسين انتاج المحاصيل الزراعية ودرء المخاطر الجوية الصعبة خاصة الرياح والثلوج، لما له من نتائج في تحسين جودة المحاصيل الزراعية من جهة وتعزيز صمود المزارعين على أراضيهم من جهة أخرى.

وتوجه المشاركون بعد حفل الإطلاق إلى المدرسة الحقلية التابعة لجامعة النجاح في النصارية، وافتتحوا البيوت البلاستيكية المنشأة وفقاً للمواصفات الفنية المقاومة للظروف الجوية خاصة الرياح والثلوج، وأثنوا على تجربة الصندوق في إنشاء الدفيئات الزراعية بمواصفات فنية عالية ومتينة.

هذا وقد تم تنفيذ مشروع الدفيئات الزراعية بالشراكة مع جمعية الاغاثة الزراعية ومؤسسة اوكسفام وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية ضمن مشروع التطوير العادل للانتاج الزراعي وانظمة السوق في الاراضي الفلسطينية.