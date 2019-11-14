600 ألف دولار خسائر زراعية جراء العدوان على غزة

وطن: أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية تقديرا أوليا للأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي في كافة المحافظات الجنوبية نتيجة العدوان الأخير.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (600 ألف دولار)، مؤكدة أن تركيز القصف على المنشآت الزراعية هدفه "ضرب ممتلكات المزارعين وتكبيدهم الخسائر، على اعتبار أنهم خط الدفاع الأول عن شعبهم في توفير السلة الغذائية".

وبينت الوزارة أن الأضرار الزراعية، شملت تضرر كل من القطاع النباتي والحيواني والثروة السمكية جراء العدوان بالطيران أو بالقصف المدفعي.

وذكرت أن هناك أضرارا ما بين تدمير كلي وجزئي لمزارع الدواجن اللاحم والبياض بالإضافة لمزارع الحبش، لافتة إلى نفوق آلاف الدواجن.

وأشارت إلى تضرر المزارع والمخازن الملحقة بهذه المزارع وخزانات المياه، بالإضافة لتدمير خلايا النحل نتيجة استهدافها بشكل مباشر، منوهة إلى تضرر خطوط الري الناقلة الرئيسية والفرعية لأراضي المزارعين.

وأوضحت الوزارة أنه لحقت أضرار كلية وجزئية بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، مشيرة إلى الأضرار الكلية والجزئية بدفيئات الخضار، فضلا عن تضرر مساحات أخرى مزروعة بمختلف انواع الأشجار المثمرة.

ولفتت إلى أنه لحقت أضرار بعدد من قوارب الصيد جراء قصف بعض المناطق الساحلية.