منتخبنا يخسر أمام اليمن ويتراجع للمركز الرابع

وطن: خسر منتخبنا الوطني الفلسطيني أمام شقيقه اليمني بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا في الصين 2023، التي استضافها ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالبحرين.

وسجل المنتخب اليمني هدفه الوحيد عبر مهاجمه عمر الضاحي في الدقيقة 55 من خطأ دفاعي قاتل، بعدما أعاد ياسر حمد كرة ضعيفة للحارس توفيق علي، لكن الضاحي سبق علي إلى الكرة ووضعها داخل المرمى.

ولعب منتخب فلسطين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود ابو وردة في الدقيقة 34.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بعد فوزها المتأخر على أوزبكستان 3-2، والتي تراجعت إلى المركز الثاني ب 6 نقاط، أما اليمن فصعدت إلى المركز الثالث ب 5 نقاط، وتراجعت فلسطين إلى المركز الرابع ب4 نقاط، وبقيت سنغافورة التي لم تلعب في هذه الجولة (ستلعب مباراة ودية مع قطر) خامسة بأربع نقاط.