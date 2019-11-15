أصابتان في استهداف طائرات الاحتلال لموقعين في خان يونس ورفح

غزة- وطن: اصيب مواطنان، فجر اليوم الجمعة، جراء شن طائرات الاحتلال الحربية، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن مواطنين أصيبا بجروح طفيفة وتم تقديم العلاج ميدانيًا لهم، جراء قصف موقع للمقاومة في رفح.

واضافت بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقعا غرب محافظة خان يونس وآخر غرب رفح ما أدى إلى تدميرهما و اشتعال النيران بداخلهما دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية عقب عدوان إسرائيلي على كافة محافظات قطاع غزة استمر لمدة ثلاثة أيام وأسفر عن استشهاد 34 مواطناً وإصابة ما يقارب 120آخرين بينهم نساء وأطفال وبعضهم في حالة الخطر، إضافة إلى دمار واسع طال منازل وممتلكات المواطني