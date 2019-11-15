فيسبوك تصلح ثغرة كانت تعمل على فتح كاميرا آيفون بالخلفية

وطن: في وقت سابق من هذا الشهر، اكتشف مستخدمون لتطبيق فيسبوك على الأجهزة العاملة بنظام آي أو إس من شركة آبل، أن التطبيق يعمل على تفعيل الكاميرا في الخلفية من دون علمهم. والآن، تقول فيسبوك إنها أرسلت تحديثا لإصلاح هذه المشكلة إلى آبل، وإن التطبيق بعد تحديثه بات متاحا حاليا للتحميل من متجر تطبيقات آبل (آب ستور).

ويؤكد موقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية، أن التحديث نجح بالفعل في إصلاح الخلل، حيث فشلت محاولاته في أن يتم تشغيل كاميرا آيفون 11 برو في الخلفية في أي من السيناريوين اللذين تم الإبلاغ عن ظهور المشكلة فيهما من قبل.

ويبدو أن المشكلة كانت تظهر على هواتف آيفون التي تعمل بالإصدار آي أو إس 13.2.2، ولم يعان منها مستخدمو أنظمة تشغيل آي أو إس الأقدم.

ووفقا لما صرحت به فيسبوك لموقع ذا فيرج، فإن المشكلة ظهرت أول مرة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وطورت الشركة تحديثا لإصلاحها في 8 من الشهر ذاته، ثم أرسلت التحديث بعد أيام إلى آبل لاعتماده في متجر تطبيقاتها، مما يشير إلى سرعة استجابة فيسبوك لإصلاح هذا الخلل الذي -في حال تأخرها في إصلاحه- كان يمكن أن يكون ضربة جديدة قوية لمصداقيتها في معالجة مخاوف الخصوصية العديدة التي تحمل أعبائها على كاهلها.

وتثير سمعة فيسبوك المتعلقة بالخصوصية قلقا كبيرا لدى العديد من الذين ما زالوا يرون أن الشبكة الاجتماعية تقوم سرا بتسجيل ما يتحدث به مستخدمو تطبيقها عبر مكبرات الصوت في أجهزتهم