خسائر بـ3 مليون دولار جراء 90 غارة شنها الاحتلال على غزة

وطن: قال المكتب الاعلامي الحكومي بغزة ان طائرات الاحتلال ومدفعيته نفذت أكثر من 90 غارة، خلّفت خسائر مادية مباشرة قيمتها 3 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة.

وأوضح المكتب ان 500 وحدة سكنية ألحقت بها أضرار بين جزئي وبليغ وكلي، بينها 8 منازل و12 وحدة سكنية هدم كلي، قيمتها التقديرية ٢مليون دولار اضافة الى خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت قيمتها أكثر من مليون شيكل.

ومجمل الخسائر في البنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، بلغت أكثر من مليون شيكل.

وأشار المكتب الى تضرر 12 منشأة تجارية، ووصلت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية ما يزيد على 300 ألف شيكل فيما بلغت قيمة الخسائر في قطاع النقل والمواصلات، ما يزيد على 200 ألف شيكل، نتيجة أضرار في سيارات ووسائط نقل وآليات.

و أدى العدوان لإلحاق أضرار جزئية بمقرات ومؤسسات حكومية، منها 15 مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة أضرارها 100 ألف شيكل.

وحمل المكتب الاعلامي الاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتشاركه المسؤولية كافة الجهات التي لم تحرك ساكنا للجمه ومنع عدوانه، وسنستمر في جهود الملاحقة القانونية والسياسية لقادة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب.