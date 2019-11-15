جرحى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب لوس انجلس

وطن: أصيب 7 أشخاص على الأقل، في عملية إطلاق نار في إحدى ثانويات لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، بعد أن اقتحم مسلح مدرسة ثانوية في الضواحي الشمالية للبلاد.

ونشرت بلدية سانتا كلاريتا على "تويتر" قائلة: "هناك العديد من الضحايا في مدرسة سوغوس الثانوية في المدينة".

وبحسب وسائل الإعلام، فإنه لم يتضح إلى الآن إذا كان المصابون من طلاب الثانوية، وأظهرت صور ملتقطة من مكان الحادث رجال الإسعاف وهم بصدد إنعاش أحد الضحايا عبر التنفس الصناعي. في حين قالت الشرطة إنها تشتبه في شخص آسيوي يرتدي ملابس سوداء.