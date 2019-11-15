أسماء سلامة تكتب لوطن: المقاومة الالكترونية

في كل مناسبة وطنية أو حدث جديد على الساحة الفلسطينية تتعالى الأصوات الداعية إلى تجمعات ووقفات ، إما للشجب والاستنكار أو للدعم والمؤازرة ، تنطلق هذه الدعوات من كافة الجهات ، قوى وطنية ، جمعيات أهلية أو هيئات مستقلة أو مجموعات ضمن أطر أخرى ..وعلى اختلاف المناسبات والأحداث الطارئة ، إلا أن الاستجابة من الجماهير والمشاركة تكون خجولة جداً ..

هل بات الشعب غير مقتنع في قدرته على التغيير أو تسجيل موقف ؟ وإذا كان هذا هو واقع حال الشعب فكيف ستكون استجابته لانتخابات منوي إجراؤها ، وهل ستكون نسبة التصويت كافية لاختيار مرشحين قادرين على ملء الفراغ الحالي على الساحتين الداخلية والخارجية ...

السؤال المشروع الآن ... كيف للقوى الوطنية والمستقلة من التأثير على قرارات الناخبين وإقناعهم في الانتخابات ؟ ألا تعتبر عدم الاستجابة لدعوات تلك القوى المتتالية بالمشاركة في الفعاليات التي تنظمها مؤشراً على وزنها في الشارع ، وقد يلعب دوراً كبيراً في مدى نجاعة ونجاح دعاياتها الانتخابية مستقبلاً ، لا بد من وقفة جدية أمام ذلك كله قبل إعداد البرامج الانتخابية والقوائم أيضاً .

الملفت للنظر حقيقة أن شعبنا مراقب جيد لما يدور حوله من تحركات على الساحات العربية ، يراقب عن كثب الانتخابات التونسية و الثورة في العراق وفي لبنان ، يؤيد هنا ويبدي التعليقات الساخرة هناك .. يثني على هذا التحرك وينتقد فعاليات ذاك .. ومن ثم يتساءل هل سيكون لدينا مثل هذه التحركات وهل سنغير واقعنا ..؟ وإلى متى سنبقى على حالنا هذا ، وكم من الوقت سنتحمل بعد.كيف يتساءل أفراد شعبنا عن الوقت الذي سنتحرك فيه ، ونطالب فيه بحقوقنا وتعديل أوضاعنا ، وهم ذاتهم من يتخاذلون في الخروج لنصرة قضايانا الخاصة ، ويتخذ أكثر المواقف سلبية تجاه المطالبة بحقوقه ؟

نشاهد ونلعب دور المعلق ، نعطي أنفسنا الحق في الحكم على ثورات الشعوب ، ننتقد شعاراتهم ، وطريقة هتافهم وملابسهم وحركاتهم ، نعيب على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي اهتمامها بجماهير البلد الفلاني وإهمالها للبلد العلاّني ، ننصب أنفسنا حكاماً على غيرنا وننسى أنفسنا ..

مهما كانت طبيعة التحركات في الدول والأساليب التي تتبعها الشعوب هناك ، الأكثر أهمية هو التحرك بحد ذاته والخروج للمطالبة بالحقوق والإصرار على الاستجابة من أعلى المستويات .

لنعدل أوضاعنا الداخلية أولاً ثم نبيع الحكم والمواعظ للآخرين ، لننظر في مرآة واقعنا وننتقد ذاتنا قبل أن نسلط نيران كلماتنا لغيرنا ، فمن كان بيته من الزجاج لا يرمي بيوت الناس بالحجارة .

بالغنا في سلبيتنا في النظر إلى الأمور ، ما يعنينا من الثورة في العراق هو إحصائيات الشهداء ، ومن الثورة في لبنان هو لبس اللبنانيات والرقص في الشوارع . والمقارنة بين وضع الشارع في العراق ولبنان .

جل التعليقات على المنشورات على صفحات التواصل كانت تركز على ( الشكل ) والقليل من بارك الخطوة في جوهرها . أما يكفينا بحثاً وتركيزاً على النقطة التي تنقص الكأس الذي امتلأ حتى التوتر السطحي ...

عند أي أزمة نتعرض لها في الداخل ، نبدأ بكيل الاتهامات لوكالات الأخبار والكتاب والمحللين والحكومة والفصائل بأنها تهمل هذا الجانب ، ولا تركز على ذاك ، وأنها جميعاً سلبية ولها مصالحها الخاصة ،، سؤالي لكم : من منعكم من التضامن وتسجيل المواقف والاعتراض والرفض؟ لم تفضلون الانتقاد الالكتروني والمعارضة من وراء الشاشات وعبر كلمات مكتوبة ؟

شيء مثير للاهتمام في الأيام الأخيرة ، خاصة فيما يتعلق بالقصف على إخواننا في القطاع ، الانتقادات للصفحات الالكترونية كانت قاسية وكلها بنفس اللهجة ( أين أنتم مما يحدث في غزة ، لماذا لا تسلطون الضوء على غزة ، أين أخبار الصواريخ ، وأعداد الشهداء ) مع العلم أن هذه الصفحات تتابع أولاً بأول ما يحدث في القطاع ، وتنقل بشكل مباشر الويلات والكوارث ، فأين الموضوعية في الانتقاد .

مما يجب أن يعلمه الجميع ، أن الحياة تستمر خلال الحروب ، في كافة جوانب الحياة ، فلا تطلب من الناس أن يقتصر نشرهم على وسائل التواصل على أحداث الحرب ، لأن هذه ليست الحقيقة ، هناك حياة وعليها أن تستمر كما هي . عدم التفرغ لنشر أخبار وصور القصف وأعداد الشهداء لا يعني على الإطلاق عدم التأثر والتضامن والغضب . وربما كان دور من ينشر عن أمور حياتية أكبر وأعمق وأكثر فعالية من دور من يجلس في البيت ينتقد ويسب ويشتم ، نضالكم الالكتروني لم يعد ذو تأثير. التركيز لا يجب أن يكون على كم المنشورات ونسبة التغطية بقدر ما يجب أن يكون على نوعية المادة والجهات المستهدفة منها ومدى تأثيرها على العالم ، نحن غافلون عن استغلال الإعلام لمصلحة قضيتنا .

في حقيقة الأمر إن من يتحمل أكبر جانب من المسؤولية عن السلبية الحالية في موقف الشارع ليس القوى الوطنية ولا سواها ، بل نحن كشعب ، صامت متفرج مراقب سلبي ، آثر أن يكون فعالاً بكلمات وشتائم عبر كلمات تكتب على شكل تعليقات على منشورات فقط لا تسمن ولا تغني من جوع .

احترفنا الردح الالكتروني كوسيلة للتعبير عن اعتراضنا وغضبنا ، ونخوض سجالات الكترونية ضد بعضنا البعض ، ونقيم الآخرين الكترونياً ونحكم عليهم ، ونطالب الكترونياً بالوحدة بين الضفة وغزة . نراقب الكترونياً كل شيء ، فهل نتوقع فعلاً أن نحل مشاكلنا ونحسن أوضاعنا وربما نحرر أرضنا الكترونياً ؟ لنتعلم أولاً كيف نوظف النشر الالكتروني ..