الرئيس التونسي: غزة عفرت آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة بالتراب

وطن: قال الرئيس التونسي قيس سعيد ان غزة عفرت آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة بالتراب، في اشارة الى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب سعيد على صفحته على تويتر" وتأبى غزة إلا أن تبقى قبلة العز في زمن تحاول فيه مخلفات الاستعمار اعادة الأمة الى حضيرة التبعية المهينة، وحسب غزة وهي تعفر آلة الحرب الاسرائيلية الحديثة في التراب بشارة من لاينطق عن الهوى (ص) الذي بشر بقوله:" لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".