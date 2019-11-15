الاحتلال يقمع مسيرة احتجاجية على مصادرة أراض غرب الخليل

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مظاهرة حاشدة على اراضي بلدة صوريف غرب الخليل.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي ، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأصيب جراء ذلك الصحفي معاذ عمارنة برصاصة مطاطية في عينه، ما تطلب نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من أداء صلاة الجمعة في المنطقة.

وكانت لجان المقاومة الشعبية في القرية، دعت إلى أقامة صلاة الجمعة على الأراضي المصادرة، حيث وضعت قوات الاحتلال سياجا شائكا بأوامر عسكرية لمنع الفلسطينيين من المرور.