جنين: الضابطة الجمركية تضبط شاحنة عجول مهربة من دولة الاحتلال

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في جنين، الجمعة، شاحنة عجول مهربة من دولة الاحتلال.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز، بأن عملية الضبط تمت من خلال معلومات خاصة بالمديرية، تفيد بوجود شاحنة مخصصة لنقل الاعلاف من "إسرائيل" إلى مناطق السلطة، تقوم بتهريب العجول بطرق غير مشروعة.

وتابع "تم عمل دوريات مراقبة مشتركة من الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة في محافظة جنين، وتم نصب كمين وضبط الشاحنة الاسرائيلية محملة بكمية كبيرة من العجول، وتم تحويلها للمديرية، واتخاذ قرار بتحويل القضية للنيابة، وتسليم التاجر للشرطة والتحرز على العجول لحين استكمال الاجراءات حسب الاصول.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة ،وقف استيرادالعجول من إسرائيل، بشكل كامل ونهائي، ضمن سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.