إسقاط الاستفراد

كتب: عوض عبد الفتاح

حق مقاومة الظلم هو حق راسخ لكل فرد وكل مجموعة او شعب، لقد تم ترسيخ هذا المبدأ في الوثائق الدولية، لكون أنظمة القهر لا تتنازل بمحض ارادتها عن قهرها للشعوب، ووسائل المقاوِمة متروكة للشعب نفسه، هو يقررها، ويحدد طبيعتها وتوقيتها.

وغالبا، تحدد طبيعة رد النظام، سواء كان نظاماً استبداديًا، او استعمارياً، او كولونياليا، على مطالب الناس، تحدد طبيعة ردّ المقهور، ولكن قيادة الشعب المقهور تتحمل، ليس فقط مسئولية التصدي للقهر، بل أيضا المسئولية عن تبعات وسائل واستراتيجيات النضال التي تعتمدها، ما معناه، يحتاج الامر الى شرطين؛ الإرادة والشجاعة، والحكمة وحسن التخطيط.

في الحالة الفلسطينية، وفِي ظل تمادي المستعمر وتوحشه، من جهة، وفِي ظل سعي فريق أوسلو الذي تنصل من مبدأ المقاومة حتى الشعبية منها، وفِي ظل المخططات الأمريكية، والصهيونية، وأنظمة الخيانة العربية لتقويض فكرة فلسطين، كقضية، ووجود لشعب، يحتاج شعب فلسطين وحركته الوطنية الى من يبقى لديه القدرة على الرفض، و إرادة المقاومة.

وقد مثل ، هذا الطرف، المقاوم، الموجود في قطاع غزة، حتى الآن، مصدر تهديد لاستقرار الأمن لدى الكيان الإسرائيلي، او لجزء من مستوطنيه . وخاض، دفاعا عن موقفه، ثلاث معارك، فرضت عليه ولم يخترها، سطر فيه مقاتلوه صموداً أسطوريا، وأظهرت قياداته رباطة جأشٍ لافتة، وتحمل أهالي القطاع، ما لا تتحمله الجبال.

المشكلة، هو أن كل هذه الحروب والثمن الهائل الذي دفعته المقاومة على صعيد المقاتلين والقيادة، والعدد الهائل من الشهداء، من المقاتلين ومن المواطنين العاديين، لم يؤد الى نتائج تؤدي الى رفع الحصار، او الى إعادة الوحدة الى الشعب الفلسطني.

لقد واجه، ولا يزال يواجه قطاع غزة، وحركة مقاومته، عدواً متوحشاً، يقتل ويدمر دون ادنى رادع، لقد فاقمت التطورات العربية والإسرائيلية، والدولية من أزمة حركة المقاومة في قطاع غزة، وجاءت إجراءات السلطة العقابية لتحول الحالة الفلسطينية الى حالة سوريالية.

وأفرزت هذه السياسات أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، أدت الى احتقان الناس ليس فقط ضد المستعمر الصهيوني، بل ضد السلطة في غزة ، اذ فشلت في تقديم بديل وطني لحركة فتح، وفشلت في إقامة حكم مشترك، جذاب، للناس ، وهو ما يحتم عليها التعامل بجدية مع هذا الواقع المتأزم.

وقد باءت كل محاولات حماس، تقريباً ، للخروج من هذا المأزق المتشعب، من خلال المناورة مع الأطراف الإقليمية والدولية. كان الهدف الإسرائيلي منذ البداية، اسقاط حكم حماس، من خلال تأليب الناس داخلياً عليها، و في إطار السعي إلى هذا الهدف، استخدمت إسرائيل سياسة فرق تسد، من خلال الإبقاء على سلطة رام الله، التي تلتزم بالتنسيق الأمني، ومؤخرا من خلال إيجاد تفاهم، غير مكتوب، مع حركة حماس، بخصوص إدارة القطاع، الذي يشكل، تاريخياً، عبئاً على إسرائيل.

وهذا ليس جديدًا في تاريخ الأعداء، اذ يجدون احياناً تفاهمات حول مصالح مشتركة، ولكنها مختلفة في الأهداف.

الهدف من هذه السياسة في الحالة الفلسطينية، هو السيطرة على الطرفين؛ الفلسطينيين في الضفة، والفلسطينيين في قطاع غزة.

وهكذا، ترسخ الانقسام ، وتمأسس، وامتد حتى اليوم ، دون أن يتمكن أي طرف فلسطيني او عربي الدولي ، مصديقدمن انهاء هذا الشرخ المدمّر .

الجديد في الحالة الفلسطينية، والذي هيمن على التداول الإعلامي والسياسي، الإسرائيلي ، وكذلك الفلسطيني أيام العدوان الأخير، هو ما بدا وكأن سياسة الاستفراد الإسرائيلية طالت صفوف المقاومة، أيّ بين حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وهو امر من شأنه أن يبعث الرعب في صفوف الفلسطينيين.

اذ يظهر وكأنّ الاستراتيجية الصهيونية تحقق إنجازا مهما اخر، مع أن المقاومة، ودون ان تُفعّل كل ما لديها من وسائل، تمكنت من شلّ الحياة في نصف إسرائيل. ليس الامر كما تصوره إسرائيل، وان كان هناك تباين بالرأي وبالنهج بين الفصيلين، ويمكن ان استمر ان يُحقق الرغبة الإسرائيلية.

ولكن يجدر هنا عدم الوقوع في سوق المزايدات، التي يغذيها المستعمِر الإسرائيلي، ونحن نحتاج الى التعامل مع واقع فلسطيني مركب، يتحمل المسئولية الرئيسية عنه الحصار الاجرامي والتحالف الدولي المعادي لفلسطين.

كل ما اردنا قوله، هو ضرورة رؤية أين يمكن ان تتدحرج الحالة الفلسطينية، وداخل القطاع عينه، خاصة بعد هذه التطورات الأخيرة.

فمن يدير القطاع يدرك خطورة الوضع الداخلي ، وبالتالي فإن المخرج يحتاج الى تفكير آخر مختلف، قبل فوات الأوان، والتفكير يجب ان يعيد تأطير مفهوم المقاومة، ضمن مفهومها الشامل ومتعدد الأشكال ، وخاصة النضال الشعبي.

لن يكون بمقدور الناس تحمل الخسائر البشرية الكبيرة ، بعد كل جولة قتال ، التي لا تنتهي بأي انجازٍ ملموس، بل ترسخ الحصار ، وتعزز من عزلة المقاومة.

ما معناه، إنه ليس هناك خيار آخر سوى وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية، والاستعداد لدفع الثمن لذلك، أي دفع ثمن الوحدة، من أجل مصلحة الناس، مصلحة شعبنا، ومقاربة الوحدة تحتاج الى توجهٍ آخر غير الانتخابات، التي قد تعزز الانقسام والمأزق القائم.