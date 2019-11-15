الاحتلال يعترف: قتلنا 8 من عائلة السواركة عن طريق "الخطأ"

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا في مجزرة عائلة أبو ملحوس "السواركة" في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد اعترف جيش الاحتلال أنه قتل عائلة فلسطينية من 8 أفراد بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق "الخطأ"، إذ نقلت صحيفة "هآرتس" الجمعة، عن الجيش قوله "قدرنا أن المبنى في دير البلح كان خاليًا ولم يدرك أنه كانت تسكنه عائلة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن معاذ محمد السواركة، 7 أعوام ومهند رسمي السواركة ، 12 عاما، ووسيم محمد السواركة، 13 عاما، ويسرى محمد السواركة، 39 عاما، ومريم سالم السواركة، 45 عاما، ورسمي سالم السواركة، 45 عاما، إضافة الى طفلين، لم يكشف عن اسمهما، قتلوا في العدوان.