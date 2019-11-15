الخارجية: تفاخر مسؤولي الاحتلال بالاغتيالات تفتقر للقيم والمبادئ والاخلاق‎

وطن: أدنت وزارة الخارجية والمغتربين، الجمعة، بأشد العبارات، تصريحات المسؤولين الاسرائيليين الداعية لقتل الفلسطينيين حتى لو كانوا في فراشهم، كما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، او عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني كما صرح بذلك وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس وغيره من المسؤولين الاسرائيليين.

وأضافت الخارجية في بيان لها "ان الإسرائيلي عندما يغتال فلسطينيا فهذا مشروع وفق قانون الغاب الذي تروج له إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الاوروبية، وعندما تقدم إسرائيل على قتل او اغتيال فلسطيني فهذا يندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس، لكن الحق في الدفاع عن النفس يتوقف عندما يصل اعتاب الباب الفلسطيني، ويصبح هذا العمل ارهابيا بامتياز".

وتابعت "عندما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل وتصفية الفلسطينيين بدم بارد كما حدث مؤخرا مع الشاب عمر البدوي من مخيم العروب، يعتبرون هذا حقا مشروعا لجيش الإحتلال، حيث بإمكانه تحديد سياسات إطلاق النار كما يرتئيها ويقدم على تصفية من يريد وقتما يريد، ويبقيهم ينزفون حتى الموت دون السماح لأحد بالتدخل، وإذا ارتأى طفل فلسطيني يعاني من الاحتلال يوميا أن طريقه للنجاة هو في رفض الاحتلال ومقاومته، فيتحول فجأة هذا الفلسطيني إلى ارهابي بامتياز، وتستباح بحقه كل المحرمات".

وأردف البيان "لو تجرأ أحد من المسؤولين الفلسطينيين الحكوميين او غير الحكوميين على الحديث بنفس النغمة الاسرائيلية، أو إعادة نفس الكلام الذي قاله وزير خارجية إسرائيل، لقامت الدنيا ولن تقعد، ليس من جانب المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، او من وسائل اعلامهم، وإنما من غير الإسرائيليين، وتحديدا الثلاثي الأمريكي المتصهين، كوشنير، غرينبلات، فريدمان، من قبل الإدارة الأمريكية ورأس هرمها الدبلوماسي، ومن بعض الدول الأوروبية التي تدعي الديمقراطية والمبادئ والاخلاق، بينما هذه المبادئ براء منهم".

وأكدت الوزارة ان تصريح وزير خارجية إسرائيل ورئيس وزرائها، ليس فقط مثيرا للاشمئزاز لما يحمله من كراهية وحقد وعنصرية، وإنما أيضا لما يمثله من فوقية قومية وادعاء بالحصانة والحماية.

وختم البيان بالقول "يبقى السؤال: اين المجتمع الدولي والمجالس والمنظمات الاممية المختصة، أين منظمات حقوق الانسان من جرائم المسؤولين الاسرائيلين وتحريضهم على اغتيال وقتل الفلسطينيين؟".