مسؤول إسرائيلي: اتفاق الهدنة في غزة لا يقضي بوقفنا الاغتيالات

وطن: أعلن مسؤول إسرائيلي بارز أن تل أبيب لم توافق على وقف عمليات الاغتيال المركزة مقابل إعلان وقف إطلاق النار مع "حركة الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وذكر المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم الجمعة، أن تل أبيب رفضت طلب "الجهاد الإسلامي" وقف عمليات الاغتيال كأحد شروط إعلان الهدنة.

وقال المسؤول: "لن نعد أحدا بالامتناع عن تنفيذ عمليات الاغتيال، وكل من سيهاجم أو سيحاول مهاجمتنا سيُستهدف".

وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد وضعت 3 شروط من اجل وقف اطلاق النار على اسرائيل اولها وقف الاحتلال تنفيذ عمليات اغتيال .

روسيا اليوم