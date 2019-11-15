سرايا القدس ستقصف مراكز المدن اذا تنصل الاحتلال من شروط التهدئة

رام الله - وطن: كشف مصدر قيادي في "الجهاد الإسلامي"، إن التهدئة بين حركةته ودولة الاحتلال أُبرمت بعد تواصل المصريين مع قيادة الحركة وإبلاغهم إياها بموافقة العدو كلّياً على الشروط التي وضعتها، وتحدّث عنها علناً الأمين العام لـ"الجهاد"، زياد النخالة.

وشدد المصدر في حديثه لصحيفة الاخبار اللبنانية على أن "الجهاد ترى سلاحها هو الضامن الأساسي لالتزام الاحتلال بهذه الشروط لا نيات العدو".

وأكد المصدر أن الذراع العسكرية للحركة، "سرايا القدس"، ملتزمة تماماً بأوامر قيادتها في هذا الصدد. مع ذلك، بدا واضحاً أن لا ثقة لـ"الجهاد" بنتائج الوساطة المصرية، ولذا، أبلغت "الجهاد" المصريين أنها ستعود مباشرة إلى ضرب مدن المركز في حال أخلّ العدو بالشروط التي تم الاتفاق عليها.