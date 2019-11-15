الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بفتح تحقيق بمجزرة عائلة "السواركة"

وطن: نعى الاتحاد الأوروبي فقدان أرواح المدنيين الـ34 الذين استشهدوا جراء العدوان الاسرائيلي خلال الأيام الأخيرة على قطاع غزة، وبينهم 8 أطفال.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه في القدس، اليوم الجمعة، إنه سيتابع عن كثب مع السلطات الإسرائيلية نتائج التحقيق في حادث قتل 8 أفراد من نفس العائلة في غزة يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي ينبغي أن يكون شفافا، وأن يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن المحاسبة.

وأضاف أن يجب على إسرائيل ممارسة ضبط النفس وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع الإصابات في صفوف المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبر البيان أن إطلاق الصواريخ على التجمعات المدنية في إسرائيل أمر غير مقبول.