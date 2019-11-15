مندلبليت سيعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الثلاثاء المقبل

وطن: وصلت معلومات إلى حزب الليكود تفيد بأن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ، افيحاي مندلبليت، يعتزم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد أربعة أيام، أو في موعد أقصاه قبل انعقاد مؤتمر النيابة العامة في مدينة إيلات، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، حسبما كشف موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني بعد ظهر اليوم، الجمعة. وبدأ الليكود يستعد لمواجهة تقديم لائحة اتهام كهذه ضد نتنياهو.

ويعتزم الليكود خوض معركة على الرأي العام، في محاولة لمنع تعالي مطالب بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر عن القيام بمهام رئيس الحكومة بعد تقديم لائحة اتهام مباشرة.

ويخطط الليكود إلى تنظيم مظاهرة، بالتعاون مع منظمة اليمين العنصرية "إم تيرتسو"، قرب بيت مندلبليت في مدينة بيتاح تيكفا، مساء يوم الإثنين المقبل.

وتشير التوقعات في الليكود إلى أن آلاف الأشخاص سيشاركون في هذه المظاهرة، إلا أن الشرطة لم تصادق حتى الآن على المظاهرة، لأن الشرطة توافق على تنظيم مظاهرات في الحي الذي يسكنه مندلبليت في أيام الثلاثاء والسبت فقط.