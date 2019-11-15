لليوم الثاني.. تظاهرات غاضبة بغزة تطالب المقاومة بمواصلة قصف تل ابيب

وطن: تظاهر المئات من الشباب الفلسطيني في حي الشجاعية وفي مخيم جباليا مساء اليوم الجمعة لمطالبة المقاومة بمواصلة قصف تل ابيب.

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بمواصلة الانتقام للشهيد بهاء ابو العطا باطلاق مزيد من الصواريخ.

وأشعل بعض الشباب اطارات السيارات للتعبير عن غضبهم من الجريمة الاسرائيلية بحق القيادي البارز في سرايا القدس مؤكدين ان اسرائيل تعدت الخطوط الحمراء خاصة بعد اعتراف اسرائيل بارتكاب مجزرة بحق عائلة السواركة.

وكانت تظاهرات مماثلة انطلقت يوم امس في جباليا وخان يونس لمطالبة المقاومة باستمرار قصفها لتل ابيب.