طائرات الاحتلال تجدد قصفها لقطاع غزة

رام الله- وطن: جددت طائرات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم "السبت" قصفها لمواقع المقاومة بقطاع غزة بعد توقف لنحو اربع وعشرين ساعة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات مروحية اسرائيلة أطلقت ثماني صواريخ على الاقل صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة قرابة الساعة الخامسة.

واغارت طائرات الاحتلال مجددا على نفس الموقع بعد عدة دقائق دون الابلاغ عن وقوع اصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.

وجاء القصف الاسرائيلي بعد عدة ساعات عن اعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي عن استهداف مدينة بئر السبع.