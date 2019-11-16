حزب الشعب يرحب بالتصويت الدولي لصالح تمديد تفوض وكالة الأونروا

رام الله- وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني بتصويت اللجنة الرابعة من لجان الامم المتحدة للتجديد باستمرار ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، معتبرا ذلك انجازاَ كبيراً لفلسطين ولكل الاحرار في العالم الذين عملوا على حشد التأييد الدولي للأونروا وضرورة استمرار عملها طبقا للقرار المنشئ ٣٠٢.

وأضاف الحزب في بيان صحفي صدر عنه اليوم، "السبت"، ان هذا التصويت شكل هزيمة وفشلاَ ذريعاَ لخطة ترامب وللمشروع الأميركي الإسرائيلي الذي مارس كل أشكال الاٍرهاب والتهديد لعدد كبير من دول العالم من أجل عدم التصويت لصالح بقاء الأونروا.

وأشار الحزب إلى ان هذا التصويت بالغالبية الساحقة - من قبل 170 دولة - لصالح التجديد لوكالة الأونروا لمدة ثلاث أعوام في مقابل معارضة دولتين منهما "اسرائيل" وامتناع 7 دول عن التصويت، يأتي تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر القادم على القرار النهائي بهذا الشأن.

وجاء في البيان:" إن هذا التصويت يؤكد من جديد على عدالة قضية شعبنا الفلسطيني وانه بالإمكان بالاستناد الى تضامن الاحرار في العالم، افشال كل المشاريع الامريكية الصهيونية التي تستهدف النيل من حقوق شعبنا العادلة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستمرار ذاك وتفعيله على مختلف المستويات خاصة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل ضمان استمرار الزخم الرافض لتوجهات الولايات المتحدة الامريكية وعزمها تمرير مؤامرتها بإلغاء التفويض لوكالة الأونروا كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين.

وأوضح البيان بأن حزب الشعب وهو يحيي كل الدول الصديقة التي صوتت الى جانب هذا القرار، يؤكد عزم شعبنا واصراره على مواصلة كفاحه حتى نيل حقوقه العادلة مستنداَ لهذا التضامن الدولي ولقرارات الشرعية الدولية الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.