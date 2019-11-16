"الديمقراطية": تصويت اللجنة الرابعة على التجديد لوكالة الغوث انتصار لفلسطين وقضيتها العادلة

وطن: اكدت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان تصويت اللجنة الرابعة اليوم على التجديد لوكالة الغوث يشكل انتصار كبيرا لفلسطين ولوكالة الغوث وكل من عمل على حشد التأييد الدولي للاونروا وضرورتها، كما يشكل هزيمة وفشلا ذريعا للمشروع الامريكي الاسرائيلي الذي سعى بكل الاساليب على ارهاب وتهديد دول العالم من اجل عدم التصويت لصالح بقاء الاونروا.

وقالت في بيان لها، ان التصويت بهذا العدد (غالبية مؤيدة من 170 دولة صوتت لصالح تجديد ولاية وكالة الغوث (أونروا) لمدة ثلاث سنوات في مقابل معارضة دولتين(منها اسرائيل) وامتناع 7 دول عن التصويت، وذلك في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للامم المتحدة تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر القادم) يؤكد من جديد ان المشروع الامريكي الاسرائيلي ليس قدرا محتوما وبالامكان اسقاط حلقاته المتعددة واحدة تلو الاخرى، خاصة وان الدوائر الامريكية لم تكن تتوقع ان يصل العدد الى هذا الرقم وهو ما يشكل من جديد ضربة قاصمة لجهود الولايات المتحدة واسرائيل اللتين عملتا طيلة الاشهر الماضية على ثلاثة خطوط:

１) دفع دول العالم لعدم التصويت ايجابا لصالح التجديد للوكالة بشكل نهائي ما يعني من وجهة نظرهما انتهاء الوكالة.

２) في حال الفشل، التقليل من عدد الدول التي تصوت ايجابا واللجوء الى الاعيب تيهل تمرير المشروع الاكبر.

３) في حال الفشل ايضا يتم العمل على التصويت لعام واحد بدلا من ثلاثة اعوام بما يمكن من العمل لاحقا على افراغ الوكالة من اية مصامين سياسية وقانونية.

وأكدت أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وننتظر الاسابيع القادمة التي ستشهد التصويت في الجمعية العامة. وحتى تلك الفترة يجب العمل على رفع الصوت الفلسطيني من اجل ضمان تصويت العدد الاكبر من دول العالم لصالح التجديد لمدة ثلاث سنوات..

ودعت "جماهير شعبنا الى مواصلة تحركاتها الشعبية المواكبة لعملية التصويت الاهم في الجمعية العامة مطلع الشهر القادم وعدم التهاون او اعتبار المعركة قد انتهت. فقد قطعنا شوطنا طويلا ولم يتبق الا القليل في معركة الدفاع عن حق العودة من مدخل المحافظة على وكالة الغوث وخدماتها".