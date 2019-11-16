وزارة الإعلام: استهداف الصحافي عمارنة مُلاحقة للحقيقة

رام الله- وطن: اعتبرت وزارة الإعلام استهداف الاحتلال للصحافي معاذ عمارنة، خلال تغطية لمسيرة منددة بالاستيطان في صوريف شمال الخليل، استمرارًا لسجل أسود حافل بملاحقة حراسة الحقيقة، ومحاولة أخرى لحجب الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وترى بأن إصابة الصحافي عمارنة برصاصة في عينه اليسرى تثبت من جديد أن دولة الاحتلال تتنكر لكل القوانين الدولية، وتمعن في الاعتداء على كل من يحاول نقل عدوانها إلى العالم.

وتؤكد الوزارة أن ما تعرض له عمارنة لن يطفئ عين الحقيقة، ويستدعي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحافيين والصادر قبل أربع سنوات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وهو النداء الذي سبق أن وجهته الوزارة إلى رؤساء المجلس المتعاقبين.

وتدعو الاتحادين الدولي والعربي للصحافيين إلى التحرك، وفعل كل ما هو ممكن لحماية الإعلاميين، ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها، التي لا تسقط بالتقادم.