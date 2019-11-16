قطع التيار يبدأ من الغد.. كهرباء القدس تدعو لأخذ الاحتياطات في المؤسسات الحيوية

وطن: حذرت شركة كهرباء محافظة القدس، السبت، كافة المؤسسات الحيوية، لا سيما المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وغيرها من المؤسسات ذات القطاعات المختلفة من قيام كهرباء إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الامتياز في المحافظات الأربع بما فيها مناطق غلاف القدس.

وبينت أن كهرباء إسرائيل ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن ثلاثة خطوط رئيسة ومزودة للكهرباء في المحافظتين في ذات التوقيت، بهدف منع كهرباء القدس من إعادة تدوير الأحمال على خطوط مزودة أخرى لتزويد بعض المؤسسات الحيوية والرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وخاصة المستشفيات والطوارئ بالتيار الكهربائي.

واعتذرت الشركة من كافة المشتركين عن هذا الاجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على أبناء شعبنا، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر بما فيها المستشفيات خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي في ظل سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه كهرباء إسرائيل على أبناء شعبنا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت الحكومة بسرعة التحرك الفوري على الصعيد الدولي وفضح ممارسات إسرائيل في معاقبة شعبنا كونها دولة قائمة بالاحتلال وعليها تحمل المسؤولية كاملة تجاه أعمالها وفق القانون الدولي، ووقف إجراءاتها العقابية بحق شعبنا، مضيفا أننا على تواصل مع الحكومة لحل الأزمة الراهنة وعدم استمرارها خلال المراحل القادمة.

وأشارت كهرباء القدس أنها قامت على مدار الأسبوع الماضي بتحذير المشتركين ونشر برنامج المرحلة الثانية الذي حددته شركة الكهرباء الاسرائيلية لقطع وتقنين التيار الكهربائي عن المناطق الاخرى التي سيشملها القطع في 17 وحتى 26 من الشهر الجاري في مختلف وسائل الإعلام، علماً أنه تم توجيه رسالة لوزيرة الصحة من خطورة تداعيات القطع على المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق الامتياز.

وناشدت الشركة كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات بمناطق الامتياز بمحاربة سارقي التيار الكهربائي والتبليغ عنهم، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي من بعض الجهات غير المسؤولة، هذا بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها بتقنين التيار الكهربائي.