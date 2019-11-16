محدث| البيرة: إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال

وطن: أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، في مواجهات اندلعت على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم بوقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة، نظمتها الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت.

وأضاف ان مواجهات اندلعت في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الطلبة، ما ادى إلى اصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا حاجز بيت إيل العسكري، أمام المركبات المارة.

ونظم المسيرة طلبة جامعة بيرزيت، الذين أشعلوا الإطارات المطاطية، فيما تصدى لهم الجيش بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع.