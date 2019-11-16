فيديو | سعودي من قلب الرياض يتمنى النصر لجيش الاحتلال على الفلسطينيين

وطن: عاد المدوّن السعودي، محمد سعود، الذي قام المقدسيون بطرده من المسجد الأقصى تموز الماضي، بسبب التطبيع، ليثير المزيد من الجدل، حيث نشر فيديو من قلب العاصمة السعودية الرياض، يتمنى فيه بالنصر لـ"إسرائل" في عدوانها الأخير على قطاع غزة.

ووجه سعود رسالة مصورة باللغة العبرية وهو يقف على ناصية أحد شوارع العاصمة الرياض، دعا فيه بالنصر لجيش الاحتلال ولبنيامين نتنياهو، وتمنى لهم النجاح في القضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب" في قطاع غزة.

وقال محمد سعود: "مواطنو إسرائيل، أنا موجود في الرياض بالسعودية، أدعو لكم بالنصر على الإرهاب، أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي، وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب".

وأثار الفيديو الكثير من الجدل والاستهجان على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الاحتلال الذي يتعاطفه معه المدوّن السعودي، تفننت طائراته المتطورة في استهداف المدنيين، وقتل النساء والأطفال.

وكانت حصيلة العدوان الذي استمر ليومين، 34 شهيدا من بينهم 8 أطفال و3 سيدات، وأصيب 111 آخرين من بينهم 46 طفلا و20 سيدة. جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر الثلاثاء على قطاع غزة وانتهى صباح أول أمس الخميس.

وارتفع عدد الشهداء بعد قيام طائرات الاحتلال بارتكاب مجزرة بحق عائلة السواركة "أبو ملحوس" راح ضحيتها 8 شهداء بينهم امرأتين و4 أطفال و12 إصابة، بعد قصف منزلهم في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

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