بالاسماء.. المسافرين عبر معبر رفح غدًا الاحد

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء يوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر سيكون غدًا للحافلات الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة من كشف (11/12)

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت الداخلية لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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