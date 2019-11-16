تصاعد الحراك الشعبي تصديا لعشرات أوامر الهدم في "قلنسوة"

وطن: أغلق متظاهرون الشارع الرئيسي لمدينة قلنسوة بالداخل المحتل، مساء اليوم السبت، في تظاهرة غضب احتجاجا على سياسة الهدم من قبل سلطات الاحتلال والإخطارات التي طالت عشرات المنازل في المدينة.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أرسلت سلطات الاحتلال أوامر استدعاء لـ 25 من أصحاب المنازل تمهيدا للهدم، حيث تنذر هذه الإخطارات بتشريد مئات المواطنين من القاطنين في المنازل.

وشارك العشرات من أبناء قلنسوة والتجمعات السكنية المجاورة في الحراك الشعبي والتظاهرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية والفعاليات السياسية، إلى العديد من النواب عن القائمة المشتركة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم التي تنتهجها سلطاتالاحتلال بشكل عام بحق البلدات العربية وضد مدينة قلنسوة بشكل خاص.

وندد المتظاهرون في غياب التخطيط وامتناع لجان التنظيم والبناء عن توسيع مسطحات البناء والمماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية والخرائط التفصيلية.

وهتف المتظاهرون شعارات رافضة لسياسة الهدم، وداعمة لأصحاب البيوت المهددة بالهدم في المدينة.

وأتت هذه التظاهرة ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية أقرتها اللجنة الشعبية في قلنسوة في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في القاعة الجماهيرية في المدنية.