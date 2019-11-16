نادي جنين يخطف فوزا قاتلا مستحقا من سلوان في دوري الاولى

وطن: انتزع نادي جنين فوزا غاليا وثمينا على حساب المتصدر السابق سلوان المقدسي بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب جنين، في اطار الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" بكرة القدم.

وبهذا الفوز ارتقى نادي جنين إلى الترتيب السابع برصيد 13 نقطة، فيما تلقى سلوان خسارته الثانية وتراجع إلى الوصافة متجمدا رصيده عند النقطة 18 مع مباراة مؤجلة له.

وتمخضت مباريات الأسبوع التاسع عن النتائج التالية:

العبيدية / مركز طولكرم 3-1

طوباس / إسلامي قلقيلية 2-0

مركز عسكر / الكرمل 2-2

أبناء القدس / العيسوية 4-0

فيما تاجلت مباراة العربي بيت صفافا والظاهرية