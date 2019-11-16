"#عين _معاذ" حملة تغريد تضامناً مع الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاصة للاحتلال

وطن: أطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن مع المصور الصحفي معاذ عمارنة، بعد إصابته في عينه اليسرى برصاصة معدنية أطلقها عليه جنود الاحتلال أثناء تغطيته مواجهات شمال الخليل أمس الجمعة، عبر وسم # عين _معاذ# عين_الحقيقة.

وقام الصحفيون بنشر صورهم وقد أغلقوا جميعاً العين اليسرى للتضامن مع معاذ، ودعوا للتغريد عبر هاشتاغات:

#كلنا_معاذ

‎#عين_الحقيقة_لن_تنطفئ

#عين_معاذ

#عين_الحقيقة

#التغطية_مستمرة

ودعت نقابة الصحفيين لوقفة، يوم غد الأحد، للمطالبة بـ "توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الغربية".

يشار الى ان الصحفي معاذ عمارنة (35 عاماً)‏، فلسطيني وثق بكاميرته أحداثا كثيرة ولكن بعد يوم أمس الجمعة، لن يستطيع إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطية مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة صوريف في الخليل ما نتج عنه فقدانه لعينه اليسرى، وهو يقبع الآن في مستشفى "هداسا" بالقدس المحتلة، بانتظار إجراء عملية جراحية معقدّة.