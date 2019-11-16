محمد الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

وطن: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "اجتماع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ والوزير السابق محمد الصفدي انتهى بانسحاب الأخير كمرشح ل​رئاسة الحكومة​".

وبحسب المعلومات التي نشرتها قناة "الجديد"، فإن "انسحاب الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة جاء بعد أن رفض إلا بتشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع".

وكان عشرات المحتجين قد تجمعوا أمام منزل الصفدي في طرابلس ودعا بعضهم للاعتصام هناك، قائلين إن هذا الترشيح لا يلبي مطالب المحتجين في البلاد.