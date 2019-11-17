5تطبيقات لحماية صورك الخاصة

وطن: يرغب الكثيرون منا بالاحتفاظ بصورهم الخاصة بعيدا عن أعين المتطفلين، ولهذا نعرض فيما يلي خمسة تطبيقات تخفي الصور والملفات السرية وتحفظها.

1- برايفيت فوتو فولت Private Photo Vault

يقوم هذا التطبيق بحماية صورك الخاصة بواسطة رقم سري، كما أن لديه خاصية الحماية في حالة السرقة حيث يصور التطبيق السارق ويرسل موقعه عبر الأقمار الاصطناعية، وهو متوفر مجانا لنظامي آي أو أس وأندرويد.

2- بيست سيكريت فولدر Best Secret Folder

ميزة هذا التطبيق هو طبيعته كمجلد يحفظ المواد السرية مباشرة، كما أنه يرسل صورة المستخدم وموقعه على البريد الإلكتروني في حال تجاوز عدد محاولات فك الرمز السري أربع محاولات، بل ويسجل كل عملية دخول إلى المجلد. ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي التشغيل.

3- كيب سيف فوتو فولت Keepsafe Photo Vault

يتميز التطبيق بأنه لا يُرى في قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرا ويتمتع بدرجة تشفير عالية حيث يحمي صورك الشخصية عن طريق رمز سري وبصمة أو شكل، كما يقفل التطبيق نفسه تلقائيا بمجرد قلب الهاتف. وهو يتوفر كذلك مجانا لنظامي التشغيل.

4- سيكريت كالكوليتر Secret Calculator

واجهة هذا التطبيق عبارة عن حاسبة تقوم بكل عمليات الحساب المعروفة، ولكن خلف الواجهة تكمن كل الأسرار التي تريد حفظها، وباستخدام رقم مرور مكون من أربعة أرقام وشكل خاص يجري حفظ الملفات والصور الخاصة. ويتوفر التطبيق لنظام آي أو أس مقابل 1.99 دولارا.

5- سيكريت فوتو ألبوم Secret Photo Album

مع هذا التطبيق تستطيع تصفح ما تشاء دون القلق من تعقب المواقع التي تتصفحها عبر تاريخ التصفح، كما يمكنك حفظ الصور السرية مباشرة على التطبيق الذي يدعم الحماية برقم سري وميزة التعرف على الوجوه.كما أنه يظهر صورا مزيفة لمن يحاول التطفل على خصوصيتك. ويتوفر التطبيق مجانا لنظام آي أو أس فقط.

إخفاء الصور مباشرة على هاتفك

أما بالنسبة لمن لا يرغبون بإنزال تطبيقات من مصادر أخرى فيمكنهم اتباع الخطوات التالية لإخفاء الصور.

مستخدمو أندرويد

عن طريق مدير الملفات في أندرويد يمكن إنشاء مجلد جديد وتسميته بأي اسم مسبوقا بنقطة مثل (Secret.) وعند إضافة صورك إلى هذا المجلد فإنها لا تظهر في ألبوم الصور.

مستخدمو آيفون

في آيفون العملية أسهل حيث بإمكانك اختيار الصور التي ترغب بإخفائها والضغط على كلمة إخفاء أسفل الشاشة وبهذا تحفظ صورك الخاصة في مجلد مخفي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الطرق التي تستخدم خصائص الجهاز لا تضمن السرية التامة، حيث إنها لا تحوي كلمة سر مميزة أو طريقة تشفير وبالتالي يمكن الوصول إليها في حال استخدم آخرون الجهاز.