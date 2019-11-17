تأهل ألمانيا وهولندا وكرواتيا والنمسا لنهائيات "اليورو"

وطن: انضم منتخب ألمانيا لقافلة المتأهلين لبطولة "يورو 2020"، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه بيلاروسيا برباعية نظيفة مساء السبت، بملعب "بروسيا بارك" في التصفيات.

أهداف المنتخب الألماني جاءت عن طريق الثلاثي ماتياس جينتر، وليون جوريتسكا، وتوني كروس "هدفان" في الدقائق 41، و49، و55، و83 على التوالي.

وبهذا الفوز، عزز رجال المدرب يواخيم لوف تربعهم على عرش صدارة المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة، ليضمنوا التأهل "لليورو" قبل جولة واحدة على النهاية، بينما توقفت بيلاروسيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

بدورها، حجزت هولندا رسميًا مقعدها في منافسات "اليورو"، وذلك بعد تعادلها سلبيًا مع مضيفتها أيرلندا الشمالية، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويندسور بارك".

وبتلك النتيجة، رفعت هولندا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، وارتفع رصيد أيرلندا الشمالية إلى 13 نقطة بالمركز الثالث، لتتأهل "الطواحين" مع ألمانيا عن المجموعة إلى نهائيات "اليورو".

كما تأهل المنتخب الكرواتي إلى النهائيات، بعد فوزه على نظيره السلوفاكي بثلاثية لهدف، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من المجموعة الخامسة للتصفيات.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 17 نقطة، ليحسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب السلوفاكي عند عشر نقاط، ليحتل المركز الرابع في الترتيب.

وكان المنتخب السلوفاكي هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه روبرت بوزنيك، قبل أن يحرز نيكولا باسيليتش هدف التعادل.

ثم أضاف برونو بيتكوفيتش الهدف الثاني للكروات، وسجل إيفان بيريسيتش الهدف الثالث، وشهدت المباراة إكمال المنتخب السلوفاكي للمباراة بعشر لاعبين، بعد طرد لاعبه روبرت ماك في الدقيقة 66.

وتأهل منتخب النمسا رسمياً إلى النهائيات بتغلبه على ضيفه المقدوني الشمالي بهدفين لواحد خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة السابعة بالتصفيات، والتي شهدت أيضاً فوز بولندا على "إسرائيل"، وسلوفينيا على لاتفيا.

وسجل هدفي النمسا ديفيد ألابا، وستيفان لاينير بالدقيقتين الثامنة، و48 على الترتيب، فيما أحرز هدف مقدونيا فلاتكو ستويانوفسكي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسمياً للنهائيات برفقة المنتخب البولندي، وتوقف رصيد مقدونيا عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البولندي على "إسرائيل" بهدفين لواحد، وسجل هدفي المنتخب البولندي جريجورز كريشوياك، وكريستوف بيانتيك بالدقيقتين الرابعة، و54 توالياً، فيما سجل هدف "إسرائيل" مؤنس دبور في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، حيث كان ضمن تأهله "لليورو"، فيما توقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة بالمركز الرابع.

وبالمباراة الثالثة، انتزع منتخب سلوفينيا فوزاً صعباً من ضيفه لاتفيا بهدف دون رد، جاء عن طريق النيران الصديقة، حيث سجله إيجور تاراسوفس لاعب لاتفيا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وظلت لاتفيا بلا نقاط في قاع الترتيب.