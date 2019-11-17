وطن تغرد .. #معاذ_عين_الحقيقة_لن_تنطفئ

رام الله - وطن: أطلقت شبكة وطن الاعلامية حملة لتداول وسم "#معاذ_عين_الحقيقة_لن_تنطفئ" في اخبارها وتقاريرها الصحفية وبرامجها ومقابلاتها، تضامنا مع الصحفي معاذ عمارنة.

وكان صحفيون فلسطينيون قد اطلقوا حملة إلكترونية للتضامن مع المصور الصحفي معاذ عمارنة، بعد إصابته في عينه اليسرى برصاصة معدنية أطلقها عليه جنود الاحتلال أثناء تغطيته مواجهات شمال الخليل أمس الجمعة، عبر عدة وسوم ، ابرزها وسم "#معاذ_عين_الحقيقة_لن_تنطفئ" .

وبدأت وطن بتثبيت وسم #معاذ_عين_الحقيقة_لن_تنطفئ في برامجها الاذاعية، وفي كل اخبارها وتقاريرها، من اجل لفت الانتباه الى الجريمة التي تعرض لها الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه جراء اطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال مواجهات في الخليل يوم الجمعة الماضية.