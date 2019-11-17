بنك القدس يدعم بلدية حزما

وطن: قدم بنك القدس موخراً دعماً مادياً لبلدية حزما وذلك في إطار دعم البنك لكافة القطاعات في المجتمع المحلي، واستكمالاً لمسيرة البنك في تنمية المجتمع عبر برنامج مسؤوليته المجتمعية ونشاطاته التنموية المتنوعة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نائب الرئيس التنفيذي منتصر الششتري ومدير فرع البنك في العيزرية يوسف عبد اللطيف إلى بلدية حزما بحضور رئيس البلدية د. مسلم أبو حلو وعدد من الشخصيات الاعتبارية في البلدة.

وفي تعليق للششتري قال " إن هذه الدعم الذي يقدمه البنك اليوم لبلدية حزما يأتي استكمالاً وتلبيةً للدور الملقى على عاتق البنك في دعم قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة ومؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها البلديات والمجالس المحلية. وأكد على دور البنك في تنمية قطاعات المجتمع المختلفة من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية، مما يساعد المؤسسات على القيام بعملها وبالتالي تعزيز فرص التنمية في المجتمع.

من ناحيته عبر أبو الحلو عن شكره وامتنانه لبنك القدس لدعمه، وتعاونه مع البلدية وعلى تبرعه السخي، مثمن دور البنك في مساعدة المؤسسات من خلال المسؤولية المجتمعية المنوط به مما يساعد في رفع كفاءة هذه المؤسسات ويساهم في تطوريها وتحقيق أهدفها.

يدرك بنك القدس تماماً مدى أهمية المسؤولية المجتمعية في تحقيق تنمية وتقدم للمجتمع الفلسطيني، وضرورة مشاركة المؤسسات الوطنية في ترسيخ الدور التنموي بما يحقق أكبر فائدة لمختلف القطاعات، ولإنجاز الأنشطة الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، ليصل بذلك إلى كافة أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم.