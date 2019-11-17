فيديو: سرايا القدس استخدمت صاروخا بقدرة تدميرية هائلة فاجأت الاحتلال

وطن: كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن صاروخ "براق 120" المطور الذي أدخل الخدمة العسكرية لأول مرة خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت خلال المواجهة الأخيرة صاروخًا يحمل رأسا حربيًا يزن 300 كيلو غرام، سقط وانفجر في منطقة غير مأهولة في غلاف غزة، وخلف حفرة قطرها 16 مترًا وعمقها متران، موضحة أن كمية المتفجرات فاجأت قادة الاحتلال.

ونشرت سرايا القدس مقاطع مصورة في موقعها الإلكتروني تفاصيل تجهيز وصناعة صاروخ "براق-120" وإطلاقه.