فيديو| بيت لحم: اعتقال صحفيين واصابة أخرين بقمع الاحتلال مسيرة تضامنية مع الصحفي عمارنة

وطن: قمعت قوات الاحتلال مسيرة نظمها الصحفيون اليوم الاحد، في بيت لحم تضامنا مع الصحفي معاذ عمارنة الذي أصيب برصاصة اطلقها احد جنود الاحتلال صوب عينه اليسرى يوم الجمعة، وذلك أثناء تغطيته لأحداث الاستيلاء وتجريف الأراضي في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وافاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال قمعت بالقوة المسيرة، مما أدلى لإصابة الصحفي منجد جادو في رأسه بقنبلة غاز، إلى جانب اصابة العشرات بالاختناق.

كما اعتقل الاحتلال الصحفيين حمد طقاطقة، واحمد تنوح، خلال المسيرة.