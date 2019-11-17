غداً جلسة محاكمة المتهمين بقتل إسراء غريب والحضور سيكون متاحا للصحفيين والحقوقيين والمواطنين

وطن: تبدأ عند الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم غدٍ الاثنين، الموافق 18/11/2019 أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية المغدورة إسراء غريب في قاعة محكمة بداية بيت لحم.

وأكد المركز الإعلامي القضائي، اليوم، في بيان له، وصل وطن، أن الجلسة ستكون علنية بحيث يمكن للصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقاً لمجريات الجلسة وفي حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة وذلك حفاظاً على خصوصية وكرامة المغدورة ورود عبارات خادشة للحياء العام.

كما سيكون الحضور متاحاً لممثلين عن المجتمع المدني ومن يرغب من المواطنين، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة الشعبية على القضاء وتجسيد علنية المحاكمة، وفق ما أوضح المركز الإعلامي القضائي.

وأهابت المحكمة بتجنب أي شكل من أشكال التظاهر داخل حرمها وسيكون ذلك متاحاً خارج أبوابها ما لم يؤثر على سير إجراءات المحاكمة.

وكان النائب العام اكرم الخطيب، أعلن بتاريخ (12/9/2019) نتائج التحقيق في قضية المغدورة غريب، حيث جرى توجيه اتهام لثلاثة اشخاص بتهمة الضرب المفضي للموت. موضحاً أن أركان وعناصر جريمة القتل توفرت في قضية إسراء .