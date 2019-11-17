الإسلامي الفلسطيني يدعم نادي شباب الخليل

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لنادي شباب الخليل لتمكينه من شراء بعض المستلزمات لتسهيل مهامه. وزار نزار بالي مدير منطقة الجنوب في البنك الإسلامي الفلسطيني نادي شباب الخليل وكان في استقباله رئيس النادي مثقال الجعبري وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية، مؤكدا وقوف البنك إلى جانب الفعاليات الرياضية المختلفة.

ويهتم البنك بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات ويعمل على تلبية احتياجاتها بما يساعدها على تقديم خدمة أفضل لأبناء شعبنا، ويعتبر ذلك جزء مهما وأساسيا من دوره. ويقدم البنك الإسلامي الفلسطيني من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية الدعم والمساندة للمجتمع المحلي ويحرص على أن تكون تدخلاته ذات أثر إيجابي ومستدام.

من جهته شكر مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل البنك على تبرعه وعلى مساهمته، مؤكدا متانة العلاقة التي تجمع بين المؤسستين.