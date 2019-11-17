"وطن" و"الجنيدي" يوقعان اتفاقية شراكة إعلامية

وطن: وقعت شبكة وطن الإعلامية اتفاقية شراكة إعلامية مع شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية، والتي جاءت في إطار مباردة أطلقتها وطن لدعم المنتج الوطني الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية كلاً من مدير تطوير الأعمال في شبكة وطن الإعلامية رانية عيسي، والمدير العام لشركة الجنيدي مشهور أبو خلف، في مقر الشركة الرئيسي في الخليل.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرة التي أطلقتها شبكة وطن في دعم المنتج الوطني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية تحت عنوان "دعم وتشجيع المنتج وطني"، والتي تهدف إلى الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، عبر دعم المنتج الوطني.

وقال مدير عام شركة الجنيدي للألبان والمنتجات الغذائية مشهور أبو خلف" نؤكد على مسؤوليتنا في دعم مبادرة المنتج الوطني، من خلال سد حاجة السوق الفلسطيني من منتجات الألبان في السوق الفلسطيني".

من جانبها، قالت مديرة تطوير الأعمال في شبكة وطن الإعلامية رانية عيسى" دائماً تسعى وطن في تبني الأهداف الوطنية الداعمة للمنتجات في القطاعات الصناعية والانتاجية كافة، وتعتبر شراكتنا الإعلامية مع شركة الجنيدي، جزءاً من مسؤوليتنا في إبراز قصص نجاح الشركات الوطنية".