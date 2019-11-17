هنية: المقاومة شلت أركان الاحتلال خلال التصعيد وسننتقم لشهدائنا

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن المقاومة الفلسطينية استطاعت شل أركان الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام التصعيد الأخير على قطاع غزة.

وأوضح هنية في كلمةٍ له خلال زيارة عائلة السواركة لتعزيتهم باستشهاد ثمانية من أفراد العائلة خلال عدوان الاحتلال الأخير على القطاع، أن " انتصار المقاومة الفلسطينية في الجولة الأخيرة لا يُحسب بعدد الصواريخ التي أطلقت ولا بالخسائر التي لحقت بالاحتلال، وإنما بشل أركانه بشكل تام خلال أيام التصعيد".

وتابع "شلت إيماننا إن لم ننتقم لهذه الدماء، فالجولة انتهت لكن لم تنته المعركة، ولن تنتهي إلا بعد أن يُطرد الاحتلال من أرضنا وأقصانا".

وقال إن "استهداف عائلة السواركة مجزرة رهيبة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال الغاشم، غهو حينما ترتبك حساباته وحينما تشل المقاومة قدراته يلجأ إلى القتل الأعمى وارتكاب مثل هذه المجازر".

وأكد أن هذه المجازر والدماء ستضل نور على الطريق للمجاهدين والسالكين درب التحرير والعودة ولعنة تطارد الاحتلال.

ولفت هنية إلى أن عشيرة السواركة ليست جديدة على التضحيات، "ومن يقرأ التاريخ يعرف حجم تضحيات هذه العشيرة".

وقال في رسالة وجهها للعائلة، "دمكم دمنا وعرضكم عرضنا وشلت إيماننا إن لم ننتقم لهذه الدماء، فهي غالية عند الله أولاً ثم عند الناس والمجاهدين ولا شيء من حطام الدنيا يساوي هذه التضحيات".