للمرة الـ3.. فيسبوك يحظر صفحة مركز قلنديا الإعلامي

رام الله- وطن: حظرت ادارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، صفحة مركز قلنديا الإعلامي للمرة الثالثة ضمن حملة محاربة المحتوى الفلسطيني ومنع نشر توثيق انتهاكات الاحتلال.

وكانت ادارة الفيسبوك قد حظرت صفحة المركز للمرة الأولى عام 2016 لفترة زمنية محددة قاربت الشهر كعقوبة لما ادعته اختراقاً لسياسة الفيسبوك ثم عادت ومنعت نشرها نهائياً لنفس الإدعاء عام 2019.

وبعد انطلاق صفحة الفيسبوك البديلة في مطلع اكتوبر العام الجاري تم حظرها مجدداً وللمرة الثالثة من قبل ادارة الفيسبوك بعد ادعاء اختراق سياسة الفيسبوك. ومن ضمن الأخبار التي ادعت ادارة الفيسبوك انها تنتهك المعايير، خبر استشهاد القيادي في سرايا القدس بهاء سليم أبو العطا وزوجته، وفيديو مسجل للعملية العسكرية التي استهدفت ناقلة جند تابعة للاحتلال مقابل مستوطنة افيفيم، وفيديو يشرح عن عملية اغتيال رحبعام زئيفي، وأخبار الاستشهاد الذين وصل عددهم لأكثر من ثلاثين شهيد وشهيدة.

وبدوره أكد مركز قلنديا الإعلامي على أن كتم الأفواه ومحاربة الإعلام ما هو إلا تصرف ضعيف من كيان هش يخاف أن يكشف إعلامنا إرهابه، وأن الشعب الذي صمد أمام اسوء آلات القتل والدمار لن تكسره اغلاق صفحة الكترونية.