الشرطة القبرصية تضبط آلية تجسس يمتلكها "إسرائيلي"

وطن: أعلنت الشرطة القبرصية السبت أنها ضبطت حافلة صغيرة يملكها "إسرائيلي"، مجهزة بنظام مراقبة متطور قادر على قرصنة اتصالات وتقوم باستجواب صاحبها.

وفتحت الشرطة القبرصية تحقيقا في القضية بعدما سأل الحزب الاشتراكي المعارض "أكيل" عما تعتزم الحكومة القيام به، إثر نشر مجلّة "فوربز" الأميركية في أيلول/سبتمبر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع.

ويعرض "الإسرائيلي" في الفيديو آليته، وهو ضابط سابق في أجهزة استخبارات الاحتلال عُرّف عنه باسم تال ديليان، يترأس شركة مقرها في قبرص.

وصرح قائد الشرطة القبرصية كيبروس ميخايليديس لإذاعة محلية أن "الإسرائيلي" الموقوف "قدم بعض التوضيحات" غير أنه سيتم استجوابه بشكل أوسع، كما سيتم استجواب مواطنين قبارصة.

وأعلنت الشرطة القبرصية في بيان السبت أن المحققين قاموا بتفتيش مكاتب الشركة في مدينة لارنكا الساحلية بجنوب شرق الجزيرة وعثروا على أدلة.

وأضافت الشرطة أنه "استنادا إلى التفتيش الأولي، فإن الآلية تحتوي على تجهيزات إلكترونية وتمت مصادرتها إضافة إلى أدلّة أخرى" مشيرة إلى أن التحقيق يشمل انتهاكات محتملة للقانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة.

وبحسب "فوربز"، فإن تجهيزات الآلية البالغة قيمتها تسعة ملايين دولار قادرة على التنصت على أجهزة إلكترونية في دائرة 500 متر وقرصنة أي جهاز هاتفي والتنصت على المحادثات أيا كان مستوى ترميزها.

وقال متحدث باسم شرطةالاحتلال إنه لم يتم تلقي أي تبليغ من الشرطة القبرصية بشأن هذه القضية.

ولم يصدر إلى الآن أي تعليق عن خارجية الاحتلال حول الموضوع.