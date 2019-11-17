الأسير عبد الله سمحان يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير عبد الله سمحان (29 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، قد علق اضرابه المفتوح عن الطعام.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسير سمحان والقابع حالياً في معتقل "نفحة"، كان قد خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ 12 يوماً، احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال شقيقته روان سمحان المحكومة بالسّجن لمدة (18) شهراً والقابعة في معتقل "الدامون".

كما حذرت هيئة الأسرى، من تدهور الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين أحمد زهران ومصعب الهندي القابعين في عزل "نتيسان الرملة"، فحالتهما تسوء بشكل يومي، وإدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لمعاناتهما وآلامهما، وتواصل تعنتها ورفضها لمطلبهما بإنهاء اعتقالهما الإداري.