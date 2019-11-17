"القائمة المشتركة": نتنياهو تخطى كل الحدود في التحريض.. وتلقينا العشرات من تهديدات القتل

وطن: هاجمت "القائمة المشتركة" التي تمثل الفلسطينيين في الداخل المحتل في انتخابات الكنيست، اليوم الأحد، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته ضد تشكيل حكومة ضيقة بدعم من "القائمة المشتركة".

وقالت "القائمة المشتركة"، في بيان اليوم إن "نتنياهو تخطى في الأيام الأخيرة كل الحدود في التحريض الخطير والوحشي" ضد أعضائها.

وأضافت "القائمة المشتركة" أن "نتنياهو، الذي فعل وسيفعل كل شيء للحفاظ على مقعده ومنصبه، يواصل التحريض ضد المجتمع العربي بأكمله، وينشر الأكاذيب ويدعي أن أعضاء الكنيست في القائمة المشتركة يدعمون الإرهاب".

وأضاف البيان "الجمهور العربي وممثلوه شرعيون مثلهم مثل أي جمهور آخر. يجب على أي شخص يؤمن بالقيم الديمقراطية أن يعارض الملاحقة السياسية التي يقوم بها المتهم من شارع بلفور ’أي نتنياهو’ ضدنا، وسنواصل العمل بلا خوف من أجل السلام والعدالة والمساواة".

ودعت "القائمة المشتركة" رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت للـ "تعبير عن موقفهم ضد التحريضات، التي أدت الى تلقي العشرات من تهديدات القتل ضد أعضاء القائمة".

وكان نتنياهو قد ادعى في حملة التحريض ضد فلسطينيي الداخل بإن الاعتماد عليهم بالتشكيل الحكومي المنتظر يعتبر "كارثة كبرى" بالنسبة لدولة الاحتلال.