"علماء من أجل فلسطين" تطالب بالإفراج الفوري عن مدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء أُبيّ العابودي

وطن: قامت قوات الإحتلال يوم الأربعاء / 13 نوفمبر 2019 في تمام الساعة الثالثة فجرا بإعتقال، أبي العابودي، أحد المساهمين الفاعلين والمقربين في منظمة "علماء من أجل فلسطين"، وينتمي لها مجموعة من العلماء العالميين في مجالات علمية شتى، وبعضهم حائز على جائزة "نوبل".

وذكرت "علماء من أجل فلسطين" في بيان لها، وصل وطن نسخة منه، السياق الذي تم فيه اعتقال العابودي، ابتداءً من مداهمة قوات الإحتلال لمنزله في كفر عقب، مرعبة أطفاله وزوجته عندما قامت باعتقاله. ومن ثم ظهور العابودي عقب إعتقاله أمام جلسة إستماع في 14 نوفمبر 2019، لكن لم يتم الإفراج عنه رغم عدم وجود أي تهمة موجهه له.

بالتالي، استنكرت منظمة علماء من أجل فلسطين وجميع العلماء (الموقعين على البيان*) هذا الفعل الهمجي بكافة أشكاله ودعت للإفراج الفوري عن العابودي، خاصة وأنه يشغل منصب مدير مركز معهد بيسان للبحوث والتنمية، والذي يلعب دور طليعي في المجتمع المدني ويعمل بلا انقطاع لدعم الحق في التعليم.

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وأشاد البيان، بجهود مركز بيسان في ظل إدارة العابودي، واستضافته للعديد من اللقاءات لأبرز علماء فلسطين وذلك تحضيرا للقاء الدولي الثالث للعلوم في فلسطين، والذي من المقرر عقده في معهد ماسشوتس للتكتولوجيا.

في ذات السياق، أشاد "علماء من أجل فلسطين" بالدور الطليعي الذي يقوم به العابودي، بدايةً من تطوير المحادثات حول تقوية المجال العلمي الفلسطيني وتجهيزه لخطط مستقبلية لتنظيم ورشات عمل علمية في فلسطين.

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كما واستهجنت المنظمة إجراءات الاحتلال الهمجيّة التي جرّتهم لإصدار بيان بهذا الشكل، لأن دورهم ينحصر ببناء تعاونات علمية وتقوية القائمة منها، لكنها تعتبر بأن الإعتقال الهمجي الذي تعرّض له العابودي هو هجمة مباشرة على كل من يريد أن يرتقي بالعلم والتعليم الفلسطيني.

مسجلة خشيتها من أنّ مثل هكذا هجمات وانتهاكات، كالتي تعرض لها العابودي، موجهة مباشرة ضد أشخاص يتمتعون بعلاقات متينة مع منظمات دولية تعمل بجد لإحداث تغيير في فلسطين مثل منظمة علماء من أجل فلسطين.

وطالب البيان أي شخص مدافع لحقوق الإنسان ومعني بتفعيل الحق العالمي للتعليم بأخذ إجراء فوري والمطالبة بالإفراج الفوري عن أبي العابودي.

*قائمة العلماء الموقعين على بيان "علماء من أجل فلسطين":

أحمد عباس ، مدير إدارة البحوث العلمية ، باريس.

جوناثان بيكويث ، أستاذ فخري ، كلية الطب بجامعة هارفارد ، بوسطن ماساتشوستس.

تشاندلر ديفيس ، أستاذ الرياضيات ، جامعة تورنتو.

إيفار إيكلاند ، FRSC ، الرئيس السابق لجامعة باريس دوفين ، المدير السابق لمعهد المحيط الهادئ للعلوم الرياضية.

مايكل هاريس ، أستاذ الرياضيات ، جامعة كولومبيا.

عساف كفوري ، أستاذ الرياضيات ، جامعة بوسطن.

هاينز ميلر ، أستاذ الرياضيات ، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

جوزيف أوستيرليأستاذ فخري بجامعة السوربون بباريس.

سناء عودة ، أستاذة سريرية في علوم الكمبيوتر ، جامعة نيويورك.

جورج ب. سميث ، أستاذ فخري للعلوم البيولوجية ، جامعة ميسوري ، 2018 حائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

فرانز جوزيف أولم ، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية ، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.