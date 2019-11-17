ضبط طنين من السكاكر والمكسرات منتهية الصلاحية في نابلس

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة نابلس، اليوم الأحد، طنين من السكاكر والحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة لدى الجهاز، تفيد بوجود الكمية المذكورة داخل إحدى مصانع تصنيع السكاكر والحلويات والمكسرات في المحافظة، وعليه تم استدعاء جهة الاختصاص مديرية الاقتصاد الوطني والتوجه إلى المكان، حيث تم ضبطها، وأقرت جهة الاختصاص (الاقتصاد) إتلافها، نظراً لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وتم إحالة التاجر إلى وزارة الاقتصاد؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الفيسبوك، لتوفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.