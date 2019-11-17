الاحتلال يعتقل تاجرًا من غزة على حاجز بيت حانون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تاجرًا من قطاع غزة أثناء تنقله عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى باعتقال الاحتلال للتاجر عادل محمد علي حسين من سكان قطاع غزة بعد إجراء مقابلة له في حاجز بيت حانون /ايرز.

وباعتقال التاجر حسين يرتفع عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة أثناء تنقلهم عبر حاجز بيت حانون، منذ مطلع العام الجاري، إلى 10 مواطنين بينهم 7 تجار ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.